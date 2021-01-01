النزول بدرجة القبول بالثانوي العام بالقاهرة



الثانوي العام الثانوي العام

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٣٠ درجة الي ٢٢٤ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.