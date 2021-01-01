جامعة حلوان توضح سياسة التعامل مع الطلاب المتعاطين للمخدرات

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بـ جامعة حلوان، إن الإدارة الطبية بالجامعة تقوم بعمل تحاليل الطلاب وإذا ثبت تعاطي أي طالب للمخدرات يتم إبلاغ إدارة الجامعة لتقوم بدورها بإعلام الكلية التى يتواجد بها الطالب.



وأوضح الدكتور محمد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن جامعة حلوان تساعد طلابها الذين يتعاطون للمخدرات ويريدون العلاج بتوفير العلاج اللازم حتى يقلعوا عن هذه السموم التي تدخل لأجسادهم، وذلك من خلال مستشفى الطلبة بجامعة حلوان او من خلال المستشفيات الأخرى التى تعاقدت معها الجامعة لعلاج الطلاب.

وأشار مدير إدارة الرعاية الطبية بجامعة حلوان إلى أن الجامعة تقوم بالعديد من الحملات التوعوية للطلاب من أجل توعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدر، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان .

وأوضح انه يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج .

كانت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، قد شهدت تداولا لخبر عن فصل جامعة حلوان لأي طالب نهائيا فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الخبر المنتشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي عن فصل أى طالب فصلا نهائيا من الجامعة فى حالة تعاطيه المخدرات، غير صحيح بالمرة وما هو إلا عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.



وأكد الدكتور رفاعي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك سياسة خاصة من إدارة الجامعة للتعامل مع حالات تعاطي المخدرات، وأن الجامعة تقوم بالعديد من الحملات التوعوية للطلاب حتى لا يقوموا بتعاطي مثل هذه السموم والتوعية بمدى خطورتها عليهم.

المصدر: elbalad

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