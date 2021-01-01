وزير التعليم يحسم جدل تدريس الأرقام بالإنجليزية بدلا من العربية لـ4 ابتدائي



وزير التعليم وزير التعليم

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، خبرا يزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم ، ينص على تدريس الأرقام والمسائل الحسابية باللغة الإنجليزية بدلا من العربية لـ تلاميذ 4 ابتدائي في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .



ومن جانبه ، حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على حسم الجدل المثار بهذا الشأن عبر ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر.



حيث قال وزير التربية والتعليم : القضية ليست في الأرقام ولكنها في الرموز والمصطلحات الرياضية والعلمية.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : إن فلسفة وتصميم المناهج الجديدة تعتمد على ان نستخدم الرموز المتفق عليها عالميا باللغة الإنجليزية في تدريس الرياضيات والعلوم ، كى نتيح للطلاب البحث في المراجع الدولية ، وبالتالي ليست قضية في الأرقام.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سنعلن رسميا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم ٢) وطرق التقييم الجديدة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي.وأضاف وزير التربية والتعليم : لا صحة لكل ما يتم تداوله في هذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي على الاطلاق.ومن جانبه، يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير بالتفصيل أسماء الكتب الجديدة المقرر تدريسها لتلاميذ 4 ابتدائي لأول مرة خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.حيث علم موقع صدى البلد ان تلاميذ 4 ابتدائي سوف يدرسوا الكتب التالية :التربية الدينيةاللغة العربيةكراسة الخط العربيكتاب connectكتاب connect plus + كتاب التدريباتالعلومالرياضياتالدراسات الاجتماعيةتكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتالمهارات المهنيةكتاب القيم واحترام الآخروأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، بسرعة موافاة الوزارة بأعداد معلمي مواد (القيم واحترام الآخر - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - المهارات المهنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية ) ، وذلك على مستوى جميع الادارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية (حكومي وخاص) ، لطباعة الاعداد المطلوبة من ادلة المعلم.