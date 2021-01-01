خطوة جديدة تقرب حسين السيد من بيراميدز

آخر الأخباراخبار الرياضة › خطوة جديدة تقرب حسين السيد من بيراميدز

صورة الخبر: حسين السيد
حسين السيد

قطع نادي بيراميدز خطوة جديدة نحو التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش في الموسم الجديد.

ووافق بيراميدز على إعارة مهاجمه الصاعد كريم الطيب، إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وحصل الطلائع على الاستغناء الخاص بكريم الطيب تمهيداً لقيده بقائمة الفريق في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، بعد غدٍ الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتوصل بيراميدز لاتفاق شبه نهائي للحصول على خدمات حسين السيد عقب نهاية إعارته إلى الإسماعيلي.

وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي التونسي، وأحمد عفيفي وعبد الرحمن أسامة ثنائي الإنتاج، ورامز مدحت جناح وادي دجلة ومحمد جابر والكونغولي كازادي كاسينجو ثنائي المصري، وميدو جابر جناح سيراميكا كليوباترا ومحمد الصباحي ومحمد أنور ثنائي الاتحاد السكندري.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خطوة جديدة تقرب حسين السيد من بيراميدز

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3435

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager