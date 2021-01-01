خطوة جديدة تقرب حسين السيد من بيراميدز



حسين السيد حسين السيد

قطع نادي بيراميدز خطوة جديدة نحو التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش في الموسم الجديد.



ووافق بيراميدز على إعارة مهاجمه الصاعد كريم الطيب، إلى طلائع الجيش لمدة موسم.



وحصل الطلائع على الاستغناء الخاص بكريم الطيب تمهيداً لقيده بقائمة الفريق في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، بعد غدٍ الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

قد يعجبك أيضا...

وتوصل بيراميدز لاتفاق شبه نهائي للحصول على خدمات حسين السيد عقب نهاية إعارته إلى الإسماعيلي.وكان طلائع الجيش قد تعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي التونسي، وأحمد عفيفي وعبد الرحمن أسامة ثنائي الإنتاج، ورامز مدحت جناح وادي دجلة ومحمد جابر والكونغولي كازادي كاسينجو ثنائي المصري، وميدو جابر جناح سيراميكا كليوباترا ومحمد الصباحي ومحمد أنور ثنائي الاتحاد السكندري.