خطوة جديدة تقرب حسين السيد من بيراميدز

قطع نادي بيراميدز خطوة جديدة نحو التعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر طلائع الجيش في الموسم الجديد.
ووافق بيراميدز على إعارة مهاجمه الصاعد كريم الطيب، إلى طلائع الجيش لمدة موسم.
وحصل الطلائع على الاستغناء الخاص بكريم الطيب تمهيداً لقيده بقائمة الفريق في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، بعد غدٍ الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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