نبيه يقترب من العودة للزمالك



أسامة نبيه أسامة نبيه

اقترب أسامة نبيه، المدرب العام السابق للزمالك، من العودة لمنصبه مرة أخرى خلال الساعات القادمة.

فقد علم "كووورة" من مصدر في الزمالك، اليوم الأحد، أن عددا من لاعبي القلعة البيضاء تحدثوا مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي، في محاولة لإزالة خلافها مع أسامة نبيه.



وطلب هؤلاء اللاعبون عودة نبيه لمنصبه، خلال حديث دار مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة.



وكان نبيه قد تقدم باستقالته عبر صفحته على "فيسبوك"، بسبب بعض الأزمات المالية داخل النادي، فضلا عن خلافات مع اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء.

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