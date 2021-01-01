أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية مرسين جنوب تركيا، شهدت واقعة "تعكس رعبه من التعرض لمحاولة اغتيال".
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس تكتل حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، أوزجور أوزال، قوله إن أفراد الشرطة المحلية في مرسين "جردوا من ذخيرتهم الخاصة" خلال زيارة أردوغان للولاية يوم السبت للاطلاع على محطة "أكويو" للطاقة النووية.
وأوضح أوزال أن زيارة أردوغان مهمة لكن يطغى عليها الشق السياسي، مشيرا إلى أن "الرئيس موجود داخل مرسين، لكنه لن يستطيع احتضان مرسين بأكملها نظرا لقدومه إلى المدينة بصفته رئيسا لحزب سياسي".
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التعليقات على صحيفة تركية: أردوغان يخشى التعرض لمحاولة اغتيال
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