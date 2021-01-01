صحيفة تركية: أردوغان يخشى التعرض لمحاولة اغتيال

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أردوغان

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية مرسين جنوب تركيا، شهدت واقعة "تعكس رعبه من التعرض لمحاولة اغتيال".

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس تكتل حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، أوزجور أوزال، قوله إن أفراد الشرطة المحلية في مرسين "جردوا من ذخيرتهم الخاصة" خلال زيارة أردوغان للولاية يوم السبت للاطلاع على محطة "أكويو" للطاقة النووية.

وأوضح أوزال أن زيارة أردوغان مهمة لكن يطغى عليها الشق السياسي، مشيرا إلى أن "الرئيس موجود داخل مرسين، لكنه لن يستطيع احتضان مرسين بأكملها نظرا لقدومه إلى المدينة بصفته رئيسا لحزب سياسي".

وأضاف: "أثناء قدومه إلى مرسين شهد السكان واقعة غريبة عليهم. فقد عايش سكان المدينة ما أحدثته مئات السيارات والآلاف من عناصر الأمن بالمدينة، كما تمت مصادرة الذخيرة من قوات أمن مرسين المرافقين للرئيس باستثناء حرسه الشخصي. ظهر أردوغان بصورة الرئيس الذي لا يثق في قوات الأمن".

المصدر: زمان

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