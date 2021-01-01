فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين



فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، أن عددا من المستشفيات في واشنطن سجل نموا في عدد المصابين بـ فيروس "RSV" الخلوي التنفسي.



ووفقا للصحيفة، قال الأطباء الأمريكيون، إن “العدوى في أغلب الأحيان تكون مصحوبة بزيادة درجة الحرارة، السعال وسيلان الأنف. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا إلى ضيق في التنفس، وهو نوع من فشل الجهاز التنفسي، وكذلك إلى التهاب القصبة الهوائية”.



ويرجح الأطباء أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل غير مباشر على عدد المصابين بـ فيروس الخلوي التنفسي، وفي الشتاء الماضي لم يسجل أطباء الأطفال إصابة بهذا الفيروس والإنفلونزا التقليدية، وذلك بسبب القيود المفروضة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

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ومع تخفيف بعض الإجراءات بدأ الارتفاع المستمر لعدد الإصابات، فازداد منذ نهاية مارس الماضي خلال 12 أسبوعا بالتزامن مع حالات الإصابة بـ متحور دلتا من فيروس كورونا.وأشار أحد مستشفيات الأطفال في واشنطن إلى أن عدد المصابين بالفيروس "RSV" في قسم العناية المركزة ضعف عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.كما أشار دين فينكيلشتاين، وهو طبيب أطفال في مستشفى "Capitol Medical Group" إلى ظهور تساؤلات عديدة لدى ذوي الأطفال حول وجود صلة فيروس كورونا بفيروس "RSV". ويرى الطبيب أن الفيروس لم يصبح أخطر مما كان عليه سابقا، لكن الأطباء مضطرون حاليا لعلاج الناس المصابين بكورونا و"RSV".وتدل معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروس RSV يعد السبب الأكثر انتشارا للالتهاب الرئوي عند الأطفال.وعند دخول العدوى الى الرئتين بشكل عميق يواجه الأطفال المصابون به مشاكل كبيرة في التنفس، وقد يحتاجون إلى نقلهم إلى المستشفى وقناع الأكسجين.