كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عدد من الميزات التجريبية المخفية داخل تطبيق التراسل الشهير "كلوب هاوس".
وأظهر تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "كلوب هاوس" يعمل على تطوير طريقة جديدة، لدعوة الأصدقاء إلى الدردشة أطلق عليها اسم "ويف" أو "التلويح".
وأوضح التقرير أن تلك الطريقة الجديدة لدعوة الأصدقاء، ستحوله من مجرد تطبيق للدردشة مع المشاهير إلى تطبيق تراسل فوري فعلي مع الأصدقاء.
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التعليقات على الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"
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