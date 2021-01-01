

مايكروسوفت تعلن عن طرق لدخول حساباتها من دون كلمة المرور مايكروسوفت تعلن عن طرق لدخول حساباتها من دون كلمة المرور

أعلنت شركة مايكروسوفت أنه يمكن لجميع المستخدمين الآن تسجيل الدخول إلى حساباتهم بدون كلمة سر Password، وذلك باستخدام طرق أخرى مثل بصمات الأصابع، وفقا لصحيفة ديلي ميل.



وقالت الشركة إن جميع الموظفين تقريبا يستفيدون بالفعل من ميزات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، ومشكلة كلمات المرور تكمن في إمكانية تخمينها أو سرقتها وعندما تكون مفصلة بما يكفي لتكون آمنة يصعب تذكرها بشكل عام.



وفي المقابل، قالوا إن المستخدمين المناسبين فقط هم من يمكنهم تقديم بصمات أصابعهم أو الرد باستخدام تطبيق المصادقة على هواتفهم.

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ولن تعمل هذه الميزة مع بعض الأجهزة والأنظمة الأساسية القديمة مثل Xbox 360 وOffice 2010 وWindows 8.1.وكتب نائب رئيس شركة مايكروسوفت للأمان، فاسو جاكال، في منشور مدونة: «لا أحد يحب كلمات المرور. إنها غير مريحة، وهدف رئيسي للهجمات. ومع ذلك، فقد كانت لسنوات طويلة أهم طبقة أمان لكل شيء في حياتنا الرقمية- من البريد الإلكتروني إلى الحسابات المصرفية وعربات التسوق وألعاب الفيديو. ويتوقع منا إنشاء كلمات مرور معقدة وفريدة من نوعها، وتذكرها، وتغييرها بشكل متكرر، ولكن لا أحد يحب القيام بذلك أيضا. وعلى مدار العامين الماضيين، قلنا أن المستقبل بلا كلمة مرور، واليوم أنا متحمس للإعلان عن الخطوة التالية في هذه الرؤية».وتابع جاكال: «بدءا من اليوم، يمكنك الآن إزالة كلمة المرور تماما من حساب مايكروسوفت الخاص بك. استخدم تطبيق Microsoft Authenticator أو Windows Hello أو مفتاح أمان أو رمز تحقق أرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة، مثل Microsoft Outlook وMicrosoft OneDrive وMicrosoft Family Safety والمزيد».واختتم حديثه قائلا: «سيتم طرح هذه الميزة خلال الأسابيع المقبلة».ووفقا لمايكروسوفت، يمكن للمستخدمين الذين يفعلّون ميزة «عدم استخدام كلمة المرور»، ثم يفقدون الوصول إلى تطبيق المصادقة الخاص بهم، اللجوء إلى عدد من خيارات تسجيل الدخول الاحتياطية.ويتضمن ذلك التعرف على الوجه، أو مفتاح الأمان المادي أو استخدام رموز الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.وسيتجه المزيد من الشركات نحو هذا، حيث أضافت آبل ميزات في iOS 15 للتحضير لتحركات مماثلة نحو عمليات تسجيل دخول أكثر أمانا وللتخلي عن استخدام كلمات المرور.