دراسة تكشف عن امتلاك النساء قدرة خارقة

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن امتلاك النساء قدرة خارقة يتميزن بها عن الرجال، وهي قدرتهن على شم رائحة الخوف.
في البداية، قام علماء من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف، بجمع عينات عرق من الأشخاص القلقين خلال تحدثهم أمام الجمهور، ومن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في مزاج مريح.
بعد ذلك طلب الباحثون من 214 رجلا وامرأة بشم عينات العرق المجمعة وهم يضعون قناع الأكسجين الخاص بالمستشفيات، وكذلك أثناء ممارستهم 5 ألعاب حددها العلماء.
وتوصل الباحثون إلى أن النساء يشاركن في الألعاب الخمسة بطريقة أقل ثقة وأكثر تجنبا للمخاطر أثناء شم رائحة العرق من الأشخاص القلقين، كما أنهن في لعبة خاصة بالاستثمار المالي، قاموا بتحويل أموال أقل إلى لاعبين آخرين.
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