فئة واحدة فقط تنطلق محليا من سوزوكي إسبريسو 2022

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فئة واحدة فقط تنطلق محليا من سوزوكي إسبريسو 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، تقدم شركة مودرن موتورز موديل 2022 من سيارتها سوزوكي إسبريسو من فئة مركبات SUV الصغيرة، حيث ينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، ويتم تقديم موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:

- فئة وحيدة بسعر 147 ألف و900 جنيه (زيادة 1000 جنيه عن موديل 2021

ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصان و9 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات.

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.
- تكييف هواء يدوي.

- سنسور خلفي.

- زجاج كهربائي أمامي.

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.

- مصابيح أمامية هالوجين.

- عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية (باور ستيرنج).

- مرايات جانبية يدوية.

- قفل مركزي.

- عدادات رقمية.

- نظام صوتي يضم سماعتين.

المصدر: التوكيل

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