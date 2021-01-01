باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، تقدم شركة مودرن موتورز موديل 2022 من سيارتها سوزوكي إسبريسو من فئة مركبات SUV الصغيرة، حيث ينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، ويتم تقديم موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:
- فئة وحيدة بسعر 147 ألف و900 جنيه (زيادة 1000 جنيه عن موديل 2021
ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصان و9 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات.
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التعليقات على فئة واحدة فقط تنطلق محليا من سوزوكي إسبريسو 2022
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