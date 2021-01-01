ما هو سبب اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟

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صورة الخبر: ما هو سبب اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟
ما هو سبب اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟

المربع نت – يعتبر نظام العادم من أهم الأنظمة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث يعمل العادم على إخراج الغازات والأبخرة الضارة الناتجة عن عملية احتراق الوقود من داخل محرك الاحتراق الداخلى إلى خارج السيارة عبر أنبوب العادم المثبت في نهاية السيارة.

لكن هل تساءلت يوماً عن سبب اختلاف عدد فتحات العادم بين السيارات، حيث أننا نجد بعض السيارات تمتلك فتحة عادم واحدة، وسيارات أخرى تمتلك فتحتين، بالإضافة إلى إمتلاك سيارات لأربع فتحات، فما سر هذا الاختلاف، هذا ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.

أوضح خبراء السيارات أن اختلاف عدد فتحات العادم يأتي وفقاً لحجم محرك السيارة، وعلى سبيل المثال فإن السيارات التي تمتلك أربع اسطوانات تكون مزودة بنظام عادم واحد، ويكون لديها غالباً مخرج عادم واحد، أما السيارات التي تمتلك محركات تيربو فيتم وضع 2 أو 4 فتحات للعادم من أجل رفع قوة أداء المحرك.

وأضاف الخبراء أن بعض الشركات تقوم بزيادة فتحات العادم على الرغم من انخفاض حجم المحرك، وذلك من أجل زيادة المظهر الجمالي للسيارة.

أما السيارات التي تمتلك حجم محرك كبير 6 أسطوانات أو ثمانية، فتقوم بزيادة عدد فتحات العادم، ويرجع ذلك لأن المحركات الكبيرة تنتج كمية نواتج احتراق وغازات كثيفة تحتاج إلى عدد فتحات أكثر للتخلص السريع من هذه الغازات.

صورة الخبر: ما هو سبب اختلاف عدد فتحات العادم في السيارات؟

المصدر: المربع نت

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