

لن تصدق عدد شركات السيارات الكهربائية في الصين! لن تصدق عدد شركات السيارات الكهربائية في الصين!

المربع نت – روجت الصين للسيارات الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهي الآن موطن لما يقرب من 300 شركة صناعة سيارات كهربائية، وهذا كثير جداً وفقاً لوزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، شياو ياكينج، حيث تشجع الحكومة لاندماجهم.



قال الوزير أثناء حديثه مع وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الشركات في الغالب صغيرة ومتفرقة، ويجب الاستفادة منها بشكل أكبر وذلك بتشجيع جهود الاندماج وإعادة الهيكلة لزيادة تركيز السوق.



تقول التقارير أن الحكومة الصينية تقوم بصياغة تدابير للسيطرة على الوضع، حيث قد تحدد الحكومة حداً أدنى لمعدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالمصانع، ولن يُسمح بالبناء في المصانع التي لا تفي بهذه المتطلبات.

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يُذكر أن الحكومة الصينية قدمت ما يقرب من 33 مليار يوان (19.1 مليار ريال) من الإعانات لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية في السنوات الخمس حتى 2020، كما عرضت إعفاءات ضريبية سخية وحوافز لتشجيع صناعتها، فعلى سبيل المثال، تحتوي مقاطعة جيانغسو على ما يقرب من 30 شركة تصنيع سيارات كهربائية العديد منها مفلسة بالفعل.وفي الختام، بالإضافة إلى تشجيعها على اندماج شركات صناعة السيارات الكهربائية، تُحاول الوزارة معالجة النقص المستمر في توريد أشباه الموصلات، وفرضت مؤخراً غرامة على ثلاثة موزعين للرقائق بسبب رفعهم للأسعار.