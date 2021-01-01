المربع نت – روجت الصين للسيارات الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهي الآن موطن لما يقرب من 300 شركة صناعة سيارات كهربائية، وهذا كثير جداً وفقاً لوزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، شياو ياكينج، حيث تشجع الحكومة لاندماجهم.
قال الوزير أثناء حديثه مع وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الشركات في الغالب صغيرة ومتفرقة، ويجب الاستفادة منها بشكل أكبر وذلك بتشجيع جهود الاندماج وإعادة الهيكلة لزيادة تركيز السوق.
تقول التقارير أن الحكومة الصينية تقوم بصياغة تدابير للسيطرة على الوضع، حيث قد تحدد الحكومة حداً أدنى لمعدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالمصانع، ولن يُسمح بالبناء في المصانع التي لا تفي بهذه المتطلبات.
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التعليقات على لن تصدق عدد شركات السيارات الكهربائية في الصين!
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