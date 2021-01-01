المربع نت – أعلنت فورد عن خروج أول سيارة بيك اب كهربائية بالكامل من طراز اف 150 لايتنينج في مرحلة ما قبل الإنتاج من مصنعها بولاية ميشيغان الأمريكية، وذلك لبدء اختبارها في العالم الحقيقي قبل إطلاقها في الأسواق في الموعد المحدد في ربيع 2022.
تقول الشركة أن الطلب على البيك اب الكهربائية لا زال يرتفع، حيث تجاوز عدد الحجوزات 150,000 سيارة، وتقول الشركة أن الاهتمام بالسيارة يفوق كل التوقعات، حيث ستستثمر 250 مليون دولار (937.5 مليون ريال) في المصنع، وستضيف 450 وظيفة أخرى.
نتيجة لذلك، سيتم زيادة الطاقة التصنيعية للسيارة إلى 80,000 سيارة سنوياً، والهدف الأولي كان 40,000 سيارة سنوياً، وهو رقم ضخم يُمكن مقارنته ببعض الطرازات الكهربائية الأكثر مبيعاً.
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التعليقات على فورد تستعد لتصنيع F-150 لايتننج الكهربائية ومقدار حجوزاتها “حطم التوقعات”
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