

قروض البنوك المصرية تقفز 131 مليار جنيه خلال شهر وتسجل معدل نمو سنوي 32% قروض البنوك المصرية تقفز 131 مليار جنيه خلال شهر وتسجل معدل نمو سنوي 32%

قفزت محفظة القروض المجمعة للبنوك المصرية بنحو 131 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 2.904 تريليون جنيهًا، بالمقارنة مع 2.773 تريليونا فى مايو، بمعدل زيادة بلغ 4.7% تقريبًا.



كما تحسنت نسبتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 36.53% مقابل 36.1% بنهاية مايو، وفق حسابات «أموال الغد» اعتمادًا على بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.



أشارت البيانات إلى نمو قروض البنوك المصرية بمعدل 32% تقريبًا على أساس سنوي، من خلال إضافة تمويلات جديدة بنحو 703.3 مليار جنيه إلى أرصدة الاقراض والخصم المسجلة في يونيو 2020 بقيمة 2.200 تريليون جنيه.

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وكشفت بيانات المركزي، عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 .وتوزعت أرصدة الأصول بواقع 1.006 تريليون جنيه لدي البنوك المحلية، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 307.5 مليار جنيه. وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.903 تريليون جنيه، وسجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 2.871 تريليون جنيه.وكشف المركزي عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك لتسجل 185.357 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 177.920 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع بنحو 7.4 مليار جنيه.أضاف البنك المركزي أن إجمالي الاحتياطات سجلت 362.183 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 170.349 مليار جنيه.وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر نحو 304.598 مليار جنيه ، فيما سجلت إلتزاماتها تجاه البنوك بالخارج 100.469 مليار جنيه .وسجل إجمالى الودائع نحو 5.731 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 243.973 مليار جنيه.وسجلت صافي أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية نحو 51.006 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.وكشف تقرير المركزي أن إيرادات النشاط بلغت نحو 185.113 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 134.107 مليار جنيه، بينما سجل صافي العائد نحو 150.746 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.واستحوذت البنوك الخمسة الكبار علي نسبة 73.74% من صافي ارباح البنوك لتسجل 37.613 مليار جنيه من إجمالي 51.006 مليار جنيه صافي ربح. كما استحوذت علي نسبة 70.6% من صافي الإيرادات لتحقق نحو 130.792 مليار جنيه