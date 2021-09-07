

تغيرات كبيرة فى حركة أسعار الذهب.. أين يتجه المعدن الأصفر.. فيديو تغيرات كبيرة فى حركة أسعار الذهب.. أين يتجه المعدن الأصفر.. فيديو

تغيرت توقعات أسعار الذهب في البورصات العالمية والسوق المصرى، وكانت التوقعات تشير إلى أن أقل سعر يمكن أن يسجله الذهب خلال سبتمبر الجاري هو 1780 دولارا، لكن السعر هبط إلى مستويات 1754 دولارا، وقدم برنامج أسواق تغطية خاصة لتغيرات توقعات أسعار الذهب في البورصات العالمية ومصر.



وتراجعت أونصة الذهب من 1787 دولارا يوم الاثنين وهو اليوم الأول في أسبوع التداول على الذهب، إلى مستويات 1754 دولارا كسعر إغلاق الذهب يوم الجمعة، لتخسر أونصة الذهب حوالي 33 دولارا، وهو رقم كبير أثر على أسعار الذهب المحلية في كافة دول العالم، وتشير التوقعات الجديدة إلى احتمالية استمرار التراجع مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وهناك 3 أسباب رئيسية تسبب في هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، ولعل أبرزها هو الارتفاع الملحوظ للدولار مما يؤثر على تكلفة حيازة الذهب، ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة في الذهب، والسبب الثاني هو ارتفاع في مبيعات التجزئة خلال أغسطس 2021 بشكل مفاجئ فوق المتوقع وهذا دفع الذهب للهبوط، وجاء السبب الثالث هو ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية هذا الأسبوع.