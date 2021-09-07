سعر الحديد اليوم.. 14300-14700 جنيه للطن

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سعر الحديد اليوم.. 14300-14700 جنيه للطن

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية على استقرار وفقا للأسعار الرسمية اليوم السبت 18-9-2021.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريح خاص إلى أن أسعار الأسمنت الأسود البورتلاندي تتراوح بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن ، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

المصدر: اليوم السابع

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