سعر الدولار اليوم السبت 18 سبتمبر 2021

تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 15.64 15.77

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