

«تنمية المشروعات» يضخ 424 مليون جنيه بقرى «حياة كريمة» خلال 7 أشهر «تنمية المشروعات» يضخ 424 مليون جنيه بقرى «حياة كريمة» خلال 7 أشهر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، إن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



وأوضحت جامع ، أن الجهاز قام بضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروع صغير بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألف و348 فرصة عمل.



ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدرب ومتدربة حول كيفية اعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة.

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ويأتى ذلك إلى جانب اصدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة الى 1207 رقم قومي للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلاً عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجل تجاري، و417 تأمين اجتماعي.وأشارت إلى أنه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل مشروعات و1875 خدمة اتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض.وجاء ذلك في سياق الكلمة التي القتها الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. بحياة كريمة" والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة اياد ابو الحجاج ، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الى جانب عدد من المحافظين واعضاء مجلسى النواب والشيوخ فضلا عن المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.