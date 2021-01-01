

مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi 11T و11T Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Xiaomi 11T و11T Pro

قامت الآن شركة شاومي بتحديث سلسلتها الرئيسية بطرازين من طراز T حيث أعلنت بشكل رسمي عن الهاتفين Xiaomi 11T و11T Pro مع تصميم مختلف ومواصفات أفضل قليلا تتمثل في معالجات رائدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وشحن سريع ضخم للغاية وغيرها من المواصفات الجيدة التي سنتعرف عليها في هذا المقال.



مواصفات الهاتف شاومي 11 تي

Xiaomi 11T العادي مصمم حول شاشة AMOLED حجمها 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass Victus بالإضافة إلى أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز وتدعم أيضا HDR10+ وتحتوي على ثقب صغير في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 والتي تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، وهذا الهاتف يأتي مع 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو المقربة، مع العلم بأن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتوفر هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 1200 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G77 MC9، كما أنه يتوفر كذلك بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم MIUI 12.5.

قد يعجبك أيضا...

البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط (يمكن شحن 100% من سعة البطارية في 36 دقيقة فقط)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في حماية من الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53، ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب بالإضافة إلى أنه يدعم مكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Xiaomi 11Tالهاتف Xiaomi 11T يباع بسعر يبدأ من 586 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.مواصفات هاتف شاومي 11 تي برومواصفات الهاتف Xiaomi 11T Pro لا تختلف كثير عن المواصفات الموجودة في أخيه الأصغر شاومي 11 تي حيث يأتي مع نفس الشاشة بنفس خصائصها ويأتي كذلك بنفس الكاميرات الخلفية والأمامية ولكن جودة التصوير في الكاميرا الخلفية تختلف حيث يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية بدلا من 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية فقط كما ما موجود في الهاتف العادي بالإضافة إلى أنه يتميز بنفس المميزات ولكنه يختلف في المعالج وقوة الشحن السريع.هذا الهاتف الرائد سيصل بالمعالج Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر بجانب معالج رسوميات Adreno 660 بجانب ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، كما أن Xiaomi 11T Pro يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير يتم شحنها بالكامل في 17 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 120 واط.وعلاوة على ذلك فتم التأكيد على أن الهاتفين 11T و11T Pro سيحصلان على 3 ترقيات لنظام Android و4 سنوات من تحديثات تصحيح الأمان.سعر الهاتف Xiaomi 11T Proالهاتف شاومي 11 تي برو سيتوفر للشراء بشكل رسمي مع نهاية شهر سبتمبر بسعر يبدأ من 760 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.