

تسريب مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra تسريب مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra

في الفترة الماضية ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن شركة سامسونج ستقوم بإزاحة الستار رسميا عن 3 أجهزة لوحية بما في ذلك الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S22، والآن ظهر تسريب جديد يكشف لنا عن البعض التفاصيل الخاصة بجهاز Ultra حيث سيأتي مع معالج رائد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة ضخمة بدقة مرتفعة وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط الإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra

الجهاز اللوحي سامسونج جالاكسي تاب إس 8 ألترا سيتوفر مع شاشة OLED بحجم 14.6 بوصة وبدقة 2960×1848 بكسل وبجودة 3K وبمعدل تحديث 120 هرتز كما أن الشاشة ستدعم HDR10+ وستحتوي على كاميراتين بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، بالإضافة إلى أن هذا الجهاز اللوحي القادم سيحتوي على كاميراتين في الخلف تدعمان تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران.



ووفقا لهذا التسريب فسيتم تشغيل Galaxy Tab S8 Ultra بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 898 بدلا من معالج سامسونج القادم Exynos 2200 بجانب ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا رام، وسيعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج.

وعلاوة على ذلك فإن البطارية ضخمة للغاية مقارنة بالجيل السابق وستأتي بسعة 12000 ملي أمبير وستدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وبالنسبة للمميزات الأخرى فالجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra سيدعم القلم المغناطيسي وسيدعم أيضا مكبرات صوت ستريو.وهذا كان أبرز ما ورد في تسريب اليوم، ونتوقع أن تخرج شركة سامسونج بمزيد من التفاصيل حول الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra قبل الإعلان الرسمي.



