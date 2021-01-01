

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E20 مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E20

كما كان متوقعا، أعلنت شركة موتورولا عن الهاتف Motorola Moto E20 بسعر منخفض للغاية لا يتخطى 120 دولارا ومواصفات اقتصادية تتمثل في معالج ثماني النواة من Unisoc وكاميراتين في الخلف وبطارية جيدة في هذه الفئة السعرية بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف موتورولا موتو E20.



مواصفات Moto E20

يتوفر هذا الهاتف الجديد من موتورولا مع شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+، كما أن الشاشة تحتوي على كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف Motorola Moto E20 يتوفر كذلك مع كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية).



يتم تشغيل الهاتف Motorola Moto E20 بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T606 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 مع 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية و2 جيجا رام من ذاكرة الوصول العشوائية، كما أن هذه الهاتف يعمل بنظام Android 11 Go edition مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.

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يحتوي الهاتف موتو E20 على بطارية بسعة 4000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستصل مع شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، بالإضافة إلى أن الهاتف يتميز بطلاء مقاوم للماء ويدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD التي يتم تركيبها بدلا من إحدى الشرائح، كما أنه يدعم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الخلف (مدمجا في شعار Motorola) ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Motorola Moto E20سعر الهاتف Motorola Moto E20 يبلغ حوالي 117 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام، مع العلم بأنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 4 أكتوبر باللونين الأزرق والرمادي.