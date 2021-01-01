الصدمة هي استجابة عاطفية لحادث مروع أو حدث مزعج ومؤلم، حيث تتسبب في ردود فعل غير محددة أو متشابهة بين الأشخاص، قد تتسبب الصدمة للبعض في حالة من الحزن أو الارتباك أو القلق أو الإثارة أو فقدان الثقة فيمن حولهم، يمكن أن تؤثر الصدمة على أي فرد من حولك، وأحيانًا يكون من أصدقائك المقربين أو أفراد عائلتك أيضًا، وهو ما يتطلب منك إدراك ووعي بحالته وبالطريقة المثالية للتعامل معه.
وفي هذا التقرير نقدم بعض الطرق البسيطة للتعامل مع صديقك الذي تعرض للصدمة أثناء فترة التعافي للتعامل معه بشكل مثالي.
تعلم الكثير عن حالته
إنه فعل حب عندما تنوي أن تتعلم بشكل أعمق عن الشخص الذي يمر بصدمة، اقرأ مقالات علمية وابحث عن الكتب التي تناقش موضوعات حول تجربته، يمكنك أيضًا قراءة كتب المساعدة الذاتية نيابة عنه والاستماع إلى المدونات الصوتية المرتبطة بعلم النفس، سيساعدك هذا على التعاطف معه والحذر بشأن ما ستقوله وتفعله معه.
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التعليقات على إزاى تتعامل مع صاحبك المصدوم.. "خليك جانبه وبلاش تفكره باللي حصل"
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