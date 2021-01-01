إزاى تتعامل مع صاحبك المصدوم.. "خليك جانبه وبلاش تفكره باللي حصل"

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إزاى تتعامل مع صاحبك المصدوم.. "خليك جانبه وبلاش تفكره باللي حصل"

الصدمة هي استجابة عاطفية لحادث مروع أو حدث مزعج ومؤلم، حيث تتسبب في ردود فعل غير محددة أو متشابهة بين الأشخاص، قد تتسبب الصدمة للبعض في حالة من الحزن أو الارتباك أو القلق أو الإثارة أو فقدان الثقة فيمن حولهم، يمكن أن تؤثر الصدمة على أي فرد من حولك، وأحيانًا يكون من أصدقائك المقربين أو أفراد عائلتك أيضًا، وهو ما يتطلب منك إدراك ووعي بحالته وبالطريقة المثالية للتعامل معه.


وفي هذا التقرير نقدم بعض الطرق البسيطة للتعامل مع صديقك الذي تعرض للصدمة أثناء فترة التعافي للتعامل معه بشكل مثالي.

تعلم الكثير عن حالته

إنه فعل حب عندما تنوي أن تتعلم بشكل أعمق عن الشخص الذي يمر بصدمة، اقرأ مقالات علمية وابحث عن الكتب التي تناقش موضوعات حول تجربته، يمكنك أيضًا قراءة كتب المساعدة الذاتية نيابة عنه والاستماع إلى المدونات الصوتية المرتبطة بعلم النفس، سيساعدك هذا على التعاطف معه والحذر بشأن ما ستقوله وتفعله معه.

احذر السوشيال ميديا

في بعض الأحيان، يجب أن تفكر في الأشخاص الذين يمكنهم رؤية ما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لا يمس حريتك في التعبير، لكن عليك فقط الابتعاد عن المنشورات التي قد يساء فهمها.


لا تذكره بصدمته

حاول أن تشعره دائما بوجودك معه والاعتناء والاهتمام به، لكن مع تجنب تذكيره بالصدمة التي تعرض لها، أو بالحديث عن الخوف والألم الذي يشعر به، فالطريقة البسيطة كافية جدا.

احتواء مشاعره

لا ينتهي الأمر بإخبار صديقك أن ما يشعر به طبيعيا وأنه لا يبالغ، لكن حاول أيضا أن تغرس فيه فكرة أن توسيع الآفق يمكن أن يساعده في التعامل مع عواطفه أو المشاعر الأكثر تعقيدا في المستقبل.

امنحه شعورا بالطمأنينة

يجب أن تخبره أنك موجود دائمًا للاستماع إليه، كن صادقًا أيضًا بشأن حقيقة أنك قد لا تعرف الإجابات الصحيحة لجميع أسئلته، لا يتعين عليك دائمًا قول ما يريد سماعه ولكن يمكنك تقديم خيارات لطرق أخرى للمساعدة.

المصدر: اليوم السابع

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