

البحث عن «شلن» و«بريزة» من عصر الملك فاروق بـ50 ألف جنيه: لو عندك بيعهم البحث عن «شلن» و«بريزة» من عصر الملك فاروق بـ50 ألف جنيه: لو عندك بيعهم

ما بين حالة الورقة والرقم التسلسلي «السريال» ووقت الإصدار، تتعدد العوامل التي يتحدد على أساسها سعر العملات القديمة المختلفة، الباحث عنه الكثير من هواة جمع الأموال التي قد يصل سعرها لآلاف وملايين الجنيهات.



تفاصيل «شلن» و«بريزة» الدولة المصرية

ووسط العديد من العملات القديمة التي يبحث عن الهواة وتجار العملة، هناك عملتي الـ«شلن» 5 قروش، والـ«بريزة» 10 قروش الخاصة بالدولة المصرية والتي تم إصدارهما في عام 1940 بعهد الملك فاروق الأول، قبل قيام ثورة يوليو.



محمد حربي، تاجر وهاو عملات، أوضح لـ«الوطن» إن عملتي الـ«شلن» والـ«بريزة» تم طباعتهما بكمية قليلة في نهاية عهد فاروق مما يجعل قيمتها المالية عالية، حيث تصل عملة 5 قروش إلى 5 آلاف جنيه بينما سعر الـ10 قروش يصل إلى 10 آلاف جنيه.

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ومدون على الـ«البريزة» و«الشلن»: «الدولة المصرية أوراق عملة رسمية بقيمة خمسة قروش صادرة بمقتضى القانون رقم 50 سنة 1940».ولفت «حربي» إلى أن العملة في حالة كونها جديدة فقط يمكن أن يصل سعرها إلى 15 ألف جنيه، ومن الممكن أن يصل سعر تلك العملة القديمة إلى 50 ألف جنيه في حال توافر 3 شروط وهي:كانت الورقة بحالة جيدة.تحتوي الورقة على خطأ رقمي.وجود الرقم التسلسلي على الورقة بعدد واحد سواء «1،5،6».وتابع «حربي»: «العملة دي في منها أنا مرة بعتها حتى من 10 سنوات بـ200 جنيه وأنا مكنتش فاهم إن قيمتها أصلا وقتها كان 5 آلاف جنيه».