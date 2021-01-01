ما بين حالة الورقة والرقم التسلسلي «السريال» ووقت الإصدار، تتعدد العوامل التي يتحدد على أساسها سعر العملات القديمة المختلفة، الباحث عنه الكثير من هواة جمع الأموال التي قد يصل سعرها لآلاف وملايين الجنيهات.
تفاصيل «شلن» و«بريزة» الدولة المصرية
ووسط العديد من العملات القديمة التي يبحث عن الهواة وتجار العملة، هناك عملتي الـ«شلن» 5 قروش، والـ«بريزة» 10 قروش الخاصة بالدولة المصرية والتي تم إصدارهما في عام 1940 بعهد الملك فاروق الأول، قبل قيام ثورة يوليو.
محمد حربي، تاجر وهاو عملات، أوضح لـ«الوطن» إن عملتي الـ«شلن» والـ«بريزة» تم طباعتهما بكمية قليلة في نهاية عهد فاروق مما يجعل قيمتها المالية عالية، حيث تصل عملة 5 قروش إلى 5 آلاف جنيه بينما سعر الـ10 قروش يصل إلى 10 آلاف جنيه.
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التعليقات على البحث عن «شلن» و«بريزة» من عصر الملك فاروق بـ50 ألف جنيه: لو عندك بيعهم
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