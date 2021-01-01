طريقة عمل الأرز البخاري للشيف سالي فؤاد

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الأرز البخاري للشيف سالي فؤاد

صورة الخبر: الأرز البخاري
الأرز البخاري

يعد الأرز البخاري من أجمل أصناف الطعام المغذية والخفيفة وسهلة التحضير حيث أن ربة المنزل لا تحتاج إلى إعداد أطباق جانبية بجوارها.

ويعد الأرز البخاري من الأطباق القريبة جدا فى طريقة التحضير من الكبسة السعودية مع وجود بعض الاختلافات البسيطة.

نقدم لكم طريقة عمل الأرز البخاري بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز البخاري

دجاجة مقطعة

أرز بسمتي

جزر مبشور
طماطم مكعبات

زيت ذرة

ماء

ملح

كمون مطحون

فلفل أسود

كزبرة ناشفة ناعمة

حبهان مطحون

كمون غير مطحون

جوزة الطيب

لوز محمص

طريقة عمل الأرز البخاري
* حمري الدجاج في زيت الذرة حتى تأخذ لون ثم ضيفي البصل وأضيفي الطماطم ثم ضيفي الصلصة وقلبي ثم ضيفي الجزر المبشور والماء وغطيها واتركيها تنضج.

* ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والحبهان وجوزة الطيب وارفعي الدجاج وضيفي الأرز مكان الدجاج واتركيه حتى يتشرب الماء.

* ضعي الدجاج مرة اخرى واتركيه مغطى قليلا ثم قدميه مع الأرز البخاري مزين باللوز المحمص وبالهنا والشفا.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الأرز البخاري للشيف سالي فؤاد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22990

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager