طريقة عمل الأرز البخاري للشيف سالي فؤاد



الأرز البخاري الأرز البخاري

يعد الأرز البخاري من أجمل أصناف الطعام المغذية والخفيفة وسهلة التحضير حيث أن ربة المنزل لا تحتاج إلى إعداد أطباق جانبية بجوارها.



ويعد الأرز البخاري من الأطباق القريبة جدا فى طريقة التحضير من الكبسة السعودية مع وجود بعض الاختلافات البسيطة.



نقدم لكم طريقة عمل الأرز البخاري بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الأرز البخاريدجاجة مقطعةأرز بسمتيجزر مبشورطماطم مكعباتزيت ذرةماءملحكمون مطحونفلفل أسودكزبرة ناشفة ناعمةحبهان مطحونكمون غير مطحونجوزة الطيبلوز محمصطريقة عمل الأرز البخاري* حمري الدجاج في زيت الذرة حتى تأخذ لون ثم ضيفي البصل وأضيفي الطماطم ثم ضيفي الصلصة وقلبي ثم ضيفي الجزر المبشور والماء وغطيها واتركيها تنضج.* ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والحبهان وجوزة الطيب وارفعي الدجاج وضيفي الأرز مكان الدجاج واتركيه حتى يتشرب الماء.* ضعي الدجاج مرة اخرى واتركيه مغطى قليلا ثم قدميه مع الأرز البخاري مزين باللوز المحمص وبالهنا والشفا.