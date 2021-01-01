فاكهة غريبة تفيد في علاج مرضى السكري وتقي منه



علاج مرضى السكري علاج مرضى السكري

سلطت دراسة أجراها أطباء من ولاية أندرا براديش ومهاراشترا الضوء على دور الفاكهة في خفض مستويات السكر خلال وباء فيروس كورونا، وتحول العديد من غير المصابين بالسكري إلى مرضى في مرحلة ما قبل السكري.



ووفقا لموقع timesofindia تظهر معظم حالات الإصابة بمرض السكري في الفئة العمرية 30-45 عامًا بينما يتم اكتشاف حالات ما قبل السكري بشكل متزايد عند الأطفال، ونشرت في المجلة العلمية الدولية الطبيعة دور فاكهة “الجاك فروتقال” في الوقاية من مرضى السكري.



ووجدت الدراسة انخفاض متوسط ​​جلوكوز الدم في سبعة أيام من تناول دقيق الكاكايا، وأن هذه النتائج التي تدعمها جمعية السكري الأمريكية (ADA) يمكن أن تكون مهمة في طريقة إدارة مرض السكري، خاصة في بلد مثل الهند حيث تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطعام.

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وأفاد الأطباء قائلين إن أعطينا 30 جرامًا من مسحوق الكاكايا الممزوج بالطعام للمرضى، لمدة ثلاثة أشهر، ووجدنا أنه خفض سكر الدم أثناء الصيام، وجلوكوز الدم بعد الأكل، ولوحظ انخفاض كبير في مستوى HbA1c.