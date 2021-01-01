ورق التين من أوراق الفاكهة الغنية بالمواد الكيميائية النباتية مثل التانينات والفلافونويد والقلويدات ، إلى جانب المنشطات ، فهي تساعد في إدارة السمنة، جنبا إلى جنب مع استهلاكه ، والنظام الغذائي السليم والنشاط البدني أمر لا بد منه.
يعتبر ورق التين من الأشياء التي توفر المعادن والفيتامينات والألياف العالية الموجودة في الفاكهة، كما يتميز ورق التين بأنه يتكون من مستويات عالية من التغذية المفيدة ، مثل فيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.
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التعليقات على هل ورق التين يساعد على التنحيف؟.. اعرف الحقيقة
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