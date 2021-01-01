هل ورق التين يساعد على التنحيف؟.. اعرف الحقيقة

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ورق التين


ورق التين من أوراق الفاكهة الغنية بالمواد الكيميائية النباتية مثل التانينات والفلافونويد والقلويدات ، إلى جانب المنشطات ، فهي تساعد في إدارة السمنة، جنبا إلى جنب مع استهلاكه ، والنظام الغذائي السليم والنشاط البدني أمر لا بد منه.

يعتبر ورق التين من الأشياء التي توفر المعادن والفيتامينات والألياف العالية الموجودة في الفاكهة، كما يتميز ورق التين بأنه يتكون من مستويات عالية من التغذية المفيدة ، مثل فيتامين أ وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.

كيف تصنع شاي ورق التين للتنحيف ؟


كشف موقع brightstuffs، عن طريقة عمل ورق التين للتنحيف بأسهل الخطوات وأقل المكونات ..



المقادير:
3-4 أوراق تين طازجة أو مجففة

نصف كوب ماء



طريقة عمل ورق التين للتنحيف

خذ 3-4 أوراق تين طازجة أو مجففة واقطع سيقانها بشكل صحيح.

سحق الأوراق وأضفها إلى غلاية الشاي مع نصف كوب من الماء.

ضع غلاية الشاي على الموقد لمدة تتراوح بين 10 و 12 دقيقة ، ثم اسكب الشاي في فنجان ،ثم يقدم.

ملاحظة: يوصى بعدم لمس أوراق التين بيديك العاريتين ، لذا ارتدِ قفازات أثناء لمسها.

المصدر: موقع brightstuffs

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