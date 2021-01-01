

ثلاثة ألوان تتربع على عرش موضة خريف 2021 ثلاثة ألوان تتربع على عرش موضة خريف 2021

موضة ملابس خريف 2021 من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الفتيات خلال هذه الفترة بالأخص مع قرب انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف.



تحرص دائما البنات على اتباع صيحات موضة كل موسم واختيار ما يتناسب معهن ويبرز جمالهن أيضا.



لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الألوان والأزياء موضة ملابس خريف 2021 وفقا لموقع purewow.



موضة ملابس وألوان خريف 2021..ثلاثة ألوان ستجذب اهتمامنا في الموسم القادم، وستتربع على عرش موضة الخريف لنشاهدها في كل مكان هذا العام.ركزت أهم دور الأزياء وأشهر العلامات التجارية في عروضها لخريف 2021 على الأصفر، والبرتقالي، والوردي لتكون ألوانها الأساسية الثلاثة لخريف وشتاء 2021.سيطر البرتقالي القرمزي، والأصفر الليموني والوردي على عروض أزياء Versace وPrada وGucci خلال الموسم الماضي.كان الأصفر النجم بالفعل الذي سيطر على إطلالات Moschino وMarc Jacobs، وDior التي كسرت النمط الكلاسيكي للدار بمظهر أكثر حداثة وراحة وأناقة.أما دار الأزياء الفرنسية Chanel فقد استخدمت الأحمر كرمز لإطلالاتها الجديدة، لا سيما في مجموعة Chanel لخريف وشتاء 2021، ليكون لون البدلات والفساتين القصيرة المثيرة.أخيراً وليس آخراً انضم اللون الوردي المائل إلى الفوشيا الذي يذكرنا بالصيف والربيع عادةً لنراه في عروض Balmain كلون أساسي.



