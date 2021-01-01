بدون قلي .. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة



المسقعة باللحمة المفرومة المسقعة باللحمة المفرومة

تعد المسقعة باللحمة المفرومة من أجمل الأكلات التى يعشقها عدد كبير من المصريين حيث تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الصحية العديدة.







وبالرغم من فوائد المسقعة الكثيرة إلا أن الكثير من السيدات لا يقبلن على إعدادها في المنزل حيث تستغرق وقتا وجهدا كبيرا بسبب قلي الباذنجان والفلفل والبعض يضيف البطاطس.

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نقدم لكم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بدون قلي بمذاق مميز وشهى في خطوات سهلة وبسيطة .مقادير المسقعة باللحمة المفرومة½ كيلو باذنجان½ كيلو بصل¼ لحمة مفرومة¼ كيلو فلفل أخضر رومى¼ كيلو بطاطس3 فصوص ثوم مفروم½ كيلو طماطمسمنةكمونملحفلفل أسودشطة حسب الرغبةطريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومةاغسلي الباذنجان ثم قطعيه إلى أجزاء متوسطة السمك ثم كررى نفس الأمر مع الفلفل الأخضر أما البطاطس فقومي بتقسيمها الى مكعبات صغيرة.اعصري الطماطم ثم سبكيها فى إناء منفصل على النار وضيفي رشة ملح حتى تتسبك تماما واركنيها جانبا.فى حلة سميكة على النار ضعى البصل المقطع أجزاء كبيرة مع البطاطس و الباذنجان والفلفل الأخضر مع القليل من السمنة والملح وقلبيهم جيدا حتى يحمر الباذنجان قليلا ثم ضيفي الفلفل الأسود والكمون وقلبيهم .عصجي اللحمة المفرومة مع الثوم وبصلة مفرومة فى إناء منفصل ثم ضيفيها على المسقعة وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى صينية الفرن، كما يمكن وضعها فى صورة طبقات مثل البشاميل، ضيفي الطماطم التى تم تسبيكها وادخليها الفرن حتى تمام نضج المسقعة باللحمة المفرومة.