مونديال الصالات - مصر تخسر أمام أوزبكستان وتودع المنافسات رسميا

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ودّع منتخب مصر كأس العالم للصالات، بخسارته أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



أوزبكستان تقدّمت منذ الدقيقة الثانية بهدف حسني الدين نيشونوف.

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لكن مصر أدركت التعادل بواسطة القائد مصطفى عيد في الدقيقة 19.قبل أن تسجل أوزبسكتان هدف الانتصار في الدقيقة 34 بتوقيع أناشكون رحمتوف.لتحصد أوزبكستان أول 3 نقاط وتنهي المجموعات في المركز الثاني بفارق أهداف -2.فيما تجمّد رصيد مصر عند 3 نقاط واحتلت المركز الأخير بفارق أهداف -7.وعاد المركز الثالث إلى منتخب جواتيمالا الذي خسر بدوره من منتخب الاتحاد الروسي 1-4، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، بفارق أهداف -5.الفوز هو الأول لـ أوزبكستان في تاريخها، وقضى رسميا على أي أمل في مصر في التأهل.وستنتظر جواتيمالا نهاية دور المجموعات ومعرفة بقية النتائج، لتعرف موقفها بشأن التأهل من عدمه.إذ يصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث عن المجموعات الستة.ومع عدم احتلال مصر المركز الثالث حتى، تلاشت آمالها وودعت المنافسات رسميا.ولم تستطع مصر تعويض فارق الأهداف السلبي الذي نتج عن الهزيمة الساحقة بتسعة أهداف دون رد أمام منتخب الاتحاد الروسي في أول جولة.وفازت مصر على جواتيمالا بستة أهداف مقابل 3 في الجولة الثانية، دون أن يكون ذلك شفيعا لها للصعود.مصر للصالات