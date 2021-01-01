جنرال تركي يكشف خطة بلاده العسكرية في حال نشوب حرب مع اليونان

كشف الجنرال المتقاعد في الجيش التركي، أردوغان قراكوش، عن خطة عمليات قوات بلاده في حال نشوب حرب مع اليونان.
وقال قراكوش خلال مناظرة سياسية على قناة "CNN Turk" إن الجيش التركي سيعتبر مدينة سالونيك هدفا أساسيا له في حال تنفيذ عملية برية ضد اليونان.
وأعاد العسكري التركي إلى الأذهان أن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة سمحت بإقامة 20 قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، بينها واحدة في مدينة ألكسندروبوليس، ولفت إلى أن هذا المعقل مجهز بالكامل وقادر على عرقلة أي عملية برية للجيش التركي.
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