سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية

آخر الأخبارعلم وتقنية › سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية

صورة الخبر: سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية
سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية

أشارت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية العازلة للضوضاء، WF-1000XM4 ، أصبحت متوفرة في الممكلة العربية السعودية باللونين الأسود والفضي وبسعر 1,199 ريالًا سعوديًا.

تقول سوني إن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء الرائد في الصناعة، ويتم تشغيلها بواسطة المعالج المدمج V1 المصمم حديثًا؛ ويوفر أداء إلغاء الضجيج المطور وتقنية Bluetooth ‘System on Chip’ أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء رغم استخدامه طاقة أقل من سابقه. ويتيح وجود النظام المدمج على رقاقة المعالجة قدرات عزل ذكية أكثر تسمح بالوصول لمستوى أعلى في إلغاء الضوضاء مقارنة مع السماعات الأخرى.

وقد صممت سوني سماعات WF-1000XM4 اللاسلكية لتلائم كل أذن وتوفير تجربة مخصصة تتكيف مع كل حالة؛ كما دعمتها بتقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة High-Resolution Audio Wireless ، بفضل تقنية ترميز الصوت LDAC المعتمدة من تطويرها.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90176

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager