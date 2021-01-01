

سعر ومواصفات الساعة الذكية Apple Watch Series 7 سعر ومواصفات الساعة الذكية Apple Watch Series 7

خلال حدث الإعلان عن هواتف آيفون 13 الذي أقيم يوم 14 سبتمبر أعلنت أيضا شركة أبل عن الساعة الذكية Apple Watch Series 7 مع مواصفات ممتازة للغاية وتصميم مختلف عن الجيل السابق حيث تأتي هذه الساعة مع شاشة أكبر بنسبة 20% مما يقلل الحواف بنسبة 40% ويزيد سطوعها بنسبة 70% بالإضافة إلى أن الساعة أصبحت أكثر متانة بفضل الغطاء الزجاجي المقاوم للتشقق وأيضا بفضل مقاومة الماء والغبار بتصنيف IP6X (مقاومة الماء حتى عمق 50 مترا). وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية Apple Watch Series 7.



المواصفات الرئيسية للساعة

تم تصنيع هذه الساعة الذكية الجديدة من Apple من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% وسيكون هناك إصداران من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم بالإضافة إلى أنها تتوفر مع شاشة Retina LTPO OLED بحجم أكبر من الجيل السابق (لم تكشف الشركة عن حجم الشاشة) وبدقة 368×448 بكسل ويوجد عليها طبقة حماية من زجاج Ion‑X المقوى كما أنها تدعم خاصية Always-on display.

الساعة الذكية Apple Watch Series 7



يتم تشغيل الساعة الذكية Apple Watch Series 7 بنظام watchOS 8.0 الذي تم الإعلان عنه أيضا خلال المؤتمر بجانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 1 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذه الساعة تدعم تركيب شريحة إلكترونية eSIM وستعرض الإشعارات وستتيح لك إمكانية الرد على الرسائل النصية باستخدام لوحة مفاتيح QWERTY كاملة من دون استخدام الهاتف مع العلم بأن لوحة المفاتيح ستستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بما تحاول كتابته.

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وبخصوص البطارية فأكدت الشركة أن الساعة الذكية ستعمل لمدة 18 ساعة من الاستخدام وستدعم الشحن السريع بحيث يتمكن المستخدمون من شحن 80% من سعة البطارية في 45 دقيقة فقط، وعلاوة على ذلك فإن Apple Watch Series 7 ستدعم مكبرات الصوت وWi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 وستدعم أيضا خاصية NFC، وستحتوي على مقياس التسارع والدوران ومستشعر لقياس معدل ضربات القلب (الجيل الثالث) ومقياس الضغط الجوي ومقياس الارتفاع الدائم وSpO2 وVO2max بالإضافة إلى أنها ستدعم النطاق العريض للغاية (UWB).سعر الساعة الذكية Apple Watch Series 7سعر الساعة الذكية Apple Watch Series 7 يبلغ حوالي 399 دولارا أمريكيا للإصدار الذي تم تصنيعه من الألومنيوم المعاد تدويره.