تقرير: تليغرام يشهد ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية

كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل المشفر "تليغرام" يشهد حاليا ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقا صحفيا كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليغرام" منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية، لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.
وشهد استخدام جرائم الإنترنت عبر تليغرام ارتفاعا بنسبة 100% تقريبا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسة الخصوصية على تطبيق "واتسآب".
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