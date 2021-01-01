تقرير: تليغرام يشهد ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية

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تقرير: تليغرام يشهد ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية

كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل المشفر "تليغرام" يشهد حاليا ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقا صحفيا كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليغرام" منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية، لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.

وشهد استخدام جرائم الإنترنت عبر تليغرام ارتفاعا بنسبة 100% تقريبا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسة الخصوصية على تطبيق "واتسآب".

وأشار المحققون إلى أن تطبيق تليغرام شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، التي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبا.

ويبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال تليغرام.

ورغم أن تليغرام يزيد عدد كبير من تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن النشاطات المتزايدة تجعل السيطرة عليها أمر صعب

المصدر: سبوتنيك

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