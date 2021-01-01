

شاومي تنافس آيفون بهواتف "11 تي" ذات الميزات الفريدة والسعر التنافسي شاومي تنافس آيفون بهواتف "11 تي" ذات الميزات الفريدة والسعر التنافسي

أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة سلسلة هواتفها "شاومي 11 تي"، التي وصفت بأنها ستكون منافسة لهواتف "آيفون 13"، بسبب مزاياها الفريدة وسعرها التنافسي.



أوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص أن شاومي أطلقت 3 إصدارات من الهاتف وهي "شاومي 11 تي برو" و"شاومي 11 تي" و"شاومي 11 تي لايت".



وقدمت الشركة الصينية الرائدة في هواتفها الثلاثة تقنية الشحن السريع المعروفة باسم "هايبر تشارج"، التي توفر شحن كامل للبطارية في مدة لا تتجاوز 17 دقيقة فقط، ودعمتها بتقنيات شاشة فريدة من نوعها أطلقت عليها اسم "دولبي فيجن" وبكاميرات قوية تصل دقتها إلى 108 ميغابيكسل.

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وسيأتي هاتف "شاومي 11 تي برو" بشاشة من نوع أموليد بدقة "فل إتش دي بلس" بقياس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتزا وحساسة لمس 480 هرتزا.وتم دعم هاتف "شاومي 11 تي برو" بمعالج من كوالكوم "سنابدراغون 888" فائق السرعة، بذاكرة وصول عشوائي "رام" سعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.وتم دعم الهاتف بكاميرات ثلاثية خلفية بدقة 108 ميغابيكسل، و8 ميغابيكسل، و5 ميغابيكسل، فيما جاءت دقة الكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل، التي يمكنها تصوير الفيديو بدقة 8K، وبأوضاع تصوير سينمائية أكثر حيوية.وتم دعم الهاتف ببطارية 5 آلاف مييلي أمبير في الساعة، وسيتور بالألوان الرمادي والأبيض والأزرق وبسعر يتراوح ما بين 649 إلى 749 يورو.أما بالنسبة لهاتف "شاومي 11 تي" فهو يفتقر لتقنية الشاشة "دولبي فيجن"، وتم دعمه بمعالج ميدياتك بتقنية 6 نانومتر، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" سعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.وسيفتقر الهاتف أيضا لتقنية الشحن فائقة السرعة "هايبر تشارج"، ولكن تم دعمه بتقنية شحن سريع أخرى بقدرة 67 واط.وتبدأ أسعار هاتف "شاومي 11 تي" من 599 يورو.​أما بالنسبة لهاتف "شاومي 11 تي لايت"، فهو إصدار اقتصادي بشاشة 5.57 بوصة بسرعة تحديث 90 هرتزا وبكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، وبمعالج من كوالكوم من نوع "سنابدرغون 778"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" سعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وببطارية 4250 ميللي أمبير في الساعة مع تقنية شحن سريعة بقدرة 33 واط، وبسعر يبدأ من 369 يورو.