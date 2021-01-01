رسمياً: لوسيد إير تتمتع بأفضل مدى في أي سيارة كهربائية بالعالم

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صورة الخبر: رسمياً: لوسيد إير تتمتع بأفضل مدى في أي سيارة كهربائية بالعالم
رسمياً: لوسيد إير تتمتع بأفضل مدى في أي سيارة كهربائية بالعالم

المربع نت – كما توقعنا، لوسيد إير الجديدة تقدم أفضل مدى صافي في أي سيارة كهربائية بالعالم وفق الاختبارات الرسمية من إدارة حماية البيئة الأمريكية.

تحديداً، تم تقييم مدى لوسيد إير إصدار “الحلم” بـ 837 كيلومتر لكل شحنة، ونقارن ذلك بثاني أعلى سيارة كهربائية في المدى حالياً وفق تقييمات الإدارة الأمريكية، تيسلا موديل إس بالمدى الطويل، والتي تسجل 668 كيلومتر.

ويتوفر إصدار الإطلاق الأفخم للوسيد بفئتين، فئة الأداء بقوة 1111 حصان ومدى 764 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما نسخة المدى في المقابل تتمتع بـ 837 كيلومتر من المدى و933 حصان.

بالنسبة لأرقام التسارع: تتسارع نسخة الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.5 ثانية، ونسخة المدى في 2.7 ثانية، كلاهمها بأنظمة دفع كلي ومحركين كهربائيين وسرعة قصوى 270 كلم\س وجنوط 19 أو 21 إنش.

وستطرح لوسيد إصدار الحلم لموديل إير قبل نهاية العام بسعر 169,000 دولار – 633,000 ريال للنسختين.

صورة الخبر: رسمياً: لوسيد إير تتمتع بأفضل مدى في أي سيارة كهربائية بالعالم

المصدر: المربع نت

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