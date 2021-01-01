المربع نت – أزاحت فورد الستار عن فييستا 2022 فيس ليفت بتحديثات جمالية تشمل مصابيح LED قياسية جديدة والمزيد من التقنيات المتطورة في الداخلية، وقد انطلق الجيل السابع الحالي لفييستا في 2017 قبل استلامه لتحديثات في 2020 شملت محرك إيكوبوست هايبرد جديد ومزايا سلامة إضافية.
وتمثل فورد فييستا منافسة مباشرة لتويوتا يارس ورينو كليو وبيجو 208 وفولكس واجن بولو، ولنبدأ بالتحديثات الخارجية الهادئة التي تشمل شبك أمامي أكبر حجماً ومصدات جديدة ولمسات كروم إضافية، كما حصلت السيارة على تصاميم جديدة لجنوط 17 و18 إنش.
بالداخل نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش محدثة تقوم بتغيير شكلها وفق وضعية القيادة التي تم اختيارها، وتشمل الوضعيات المتوفرة: العادي والرياضي والاقتصادي والانزلاق بالإضافة إلى وضعية الحلبات لفئة ST.
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التعليقات على فورد فييستا 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات”
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