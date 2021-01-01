

انخفاض الازدحام المروري وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انخفاض الازدحام المروري وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري عن انخفاض الازدحام المروري في القاهرة الكبرى مقارنة بعامي 2019 و2020.



جاء ذلك خلال شريحة انفوجراف نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تتضمن جهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، مشيرا إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها.



وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يوم الأحد الماضي، إن مؤشر حركة المرور 2020 أوضح أن الازدحام المروري في القاهرة الكبرى قد انخفض بشكل عام بنسبة 4% مقارنة بين عامي 2020 و2019، أما في ساعات الذروة فقد انخفض الازدحام المروري بنسبة تصل لنحو 6% بين العامين.

وأشار المركز إلى أنه وفقا للبنك الدولي فإن تكلفة الازدحام المروري في القاهرة الكبرى بمصر عام 2014 كانت 8 مليارات دولار تقدر بـ 3 % من الناتج القومي الإجمالي، موضحا أن كل شخص في القاهرة تحمل عام 2014 ما يقدر بـ 2400 جنيه بسبب التكدس المروري.



