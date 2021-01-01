تستعد شركة أوبو الصينية، لإصدار نسخة خاصة من ساعتها الذكية Oppo Watch والتي ستصدر تحت اسم Oppo Watch 2 ECG حيث سيتم إطلاقها بعدد من الميزات التي تمت ترقيتها بالإضافة إلى مستشعرات طبية جديدة.
وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Oppo Watch 2 ECG حصلت على واحدة من أهم الميزات الطبية على الإطلاق، وهي ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، والتي ستعمل على تتبع القلب بطريقة دقيقة.
وتتميز خاصية التخطيط الكهربائي للقلب بأنها طريقة أكثر دقة لتتبع نبضات قلبك مقارنة بالمستشعرات الضوئية الموجودة في معظم الساعات الذكية، والتي تحسب في الغالب النبضات.
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التعليقات على بميزة التخطيط الكهربائي للقلب.. تسريبات تكشف قدرات ساعة أوبو Oppo Watch 2 ECG
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