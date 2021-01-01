

بميزة التخطيط الكهربائي للقلب.. تسريبات تكشف قدرات ساعة أوبو Oppo Watch 2 ECG بميزة التخطيط الكهربائي للقلب.. تسريبات تكشف قدرات ساعة أوبو Oppo Watch 2 ECG

تستعد شركة أوبو الصينية، لإصدار نسخة خاصة من ساعتها الذكية Oppo Watch والتي ستصدر تحت اسم Oppo Watch 2 ECG حيث سيتم إطلاقها بعدد من الميزات التي تمت ترقيتها بالإضافة إلى مستشعرات طبية جديدة.



وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Oppo Watch 2 ECG حصلت على واحدة من أهم الميزات الطبية على الإطلاق، وهي ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، والتي ستعمل على تتبع القلب بطريقة دقيقة.



وتتميز خاصية التخطيط الكهربائي للقلب بأنها طريقة أكثر دقة لتتبع نبضات قلبك مقارنة بالمستشعرات الضوئية الموجودة في معظم الساعات الذكية، والتي تحسب في الغالب النبضات.

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ويعتبر مستشعر التخطيط الكهربائي للقلب في ساعة Oppo Watch 2 ECG الذكية هو مخطط لكهربية القلب ويعد أكثر تعقيدًا من حيث المستشعرات ويتطلب الموافقة ليتم تمكينها في بلد ما، لذلك لا تقدم هذه الميزة سوى عدد قليل من الأجهزة المتميزة.ويمكن لساعة Oppo Watch 2 ECG الذكية أن تستمر لمدة تصل إلى أربعة أيام بشحنة واحدة، مع عرض الاتجاهات على الخريطة، ودعم لتقنية GPS مدمجة، مع عدد من الوصف الدقيق والمحسن للخرائط.وتدعم ساعة Oppo Watch 2 الذكية وضع الألعاب والتحكم في الكاميرا كما أنها تعمل بمعالج من نوع Snapdragon Wear 4100 من شركة كوالكوم مع دعم ل Apollo 4s ، وسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت .