فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا

صورة الخبر: فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا
فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا

أعلنت شركة فيسبوك حظر مئات الحسابات الشخصية للمستخدمين على منصتها بسبب مناهضتها لسياسة الإغلاق في ألمانيا، والذي قد تقره الحكومة الألمانية في وقت قريب بعد رتفاع الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "دلتا" .

وبحسب شبكة يورو نيوز فإن فيسبوك قد حظرت أكثر من 150 حساب شخصي وصفحة مرتبطة بتشجيع سياسة عدم الإغلاق في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا.

واعتبرت فيسبوك هذه الحسابات تنشر معلومات مضللة وتحرض على العنف وتسبب الضرر الاجتماعي، كما أنها لا تتناس على الإطلاق مع سياسة الحالية لفيسبوك في مواجهة المعلومات المضللة.

ونشر المستخدمون الذين تم حظرهم من قبل فيسبوك محتوى مرتبطًا بما يسمى بحركة Querdenken ، وهي مجموعة احتجت على إجراءات الإغلاق في ألمانيا وتضم عددا من المتطرفين اليمينيين في البلاد.

وتضمنت المنشورات الواردة من الحسابات "أن اللقاحات تخلق متغيرات فيروسية" كما تتمنى منشورات أخرى "الموت لضباط الشرطة الذين فضوا الاحتجاجات العنيفة المناهضة للإغلاق في برلين".

وأزالت فيسبوك الحسابات التي تستخدم شخصيات كاذبة أو تنشر خطاب الكراهية أو تهدد بالعنف، حيث تهدف السياسة الجديدة إلى الإمساك بالمجموعات التي تعمل معًا في محاولة للالتفاف على القواعد ، مع الاستمرار في نشر المحتوى الضار.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12450

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager