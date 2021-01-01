

فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا

أعلنت شركة فيسبوك حظر مئات الحسابات الشخصية للمستخدمين على منصتها بسبب مناهضتها لسياسة الإغلاق في ألمانيا، والذي قد تقره الحكومة الألمانية في وقت قريب بعد رتفاع الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "دلتا" .



وبحسب شبكة يورو نيوز فإن فيسبوك قد حظرت أكثر من 150 حساب شخصي وصفحة مرتبطة بتشجيع سياسة عدم الإغلاق في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا.



واعتبرت فيسبوك هذه الحسابات تنشر معلومات مضللة وتحرض على العنف وتسبب الضرر الاجتماعي، كما أنها لا تتناس على الإطلاق مع سياسة الحالية لفيسبوك في مواجهة المعلومات المضللة.

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ونشر المستخدمون الذين تم حظرهم من قبل فيسبوك محتوى مرتبطًا بما يسمى بحركة Querdenken ، وهي مجموعة احتجت على إجراءات الإغلاق في ألمانيا وتضم عددا من المتطرفين اليمينيين في البلاد.وتضمنت المنشورات الواردة من الحسابات "أن اللقاحات تخلق متغيرات فيروسية" كما تتمنى منشورات أخرى "الموت لضباط الشرطة الذين فضوا الاحتجاجات العنيفة المناهضة للإغلاق في برلين".وأزالت فيسبوك الحسابات التي تستخدم شخصيات كاذبة أو تنشر خطاب الكراهية أو تهدد بالعنف، حيث تهدف السياسة الجديدة إلى الإمساك بالمجموعات التي تعمل معًا في محاولة للالتفاف على القواعد ، مع الاستمرار في نشر المحتوى الضار.