أعلنت شركة فيسبوك حظر مئات الحسابات الشخصية للمستخدمين على منصتها بسبب مناهضتها لسياسة الإغلاق في ألمانيا، والذي قد تقره الحكومة الألمانية في وقت قريب بعد رتفاع الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "دلتا" .
وبحسب شبكة يورو نيوز فإن فيسبوك قد حظرت أكثر من 150 حساب شخصي وصفحة مرتبطة بتشجيع سياسة عدم الإغلاق في مواجهة ارتفاع إصابات كورونا.
واعتبرت فيسبوك هذه الحسابات تنشر معلومات مضللة وتحرض على العنف وتسبب الضرر الاجتماعي، كما أنها لا تتناس على الإطلاق مع سياسة الحالية لفيسبوك في مواجهة المعلومات المضللة.
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التعليقات على فيسبوك تحظر مئات الحسابات لمستخدمين مناهضين للإغلاق في ألمانيا
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