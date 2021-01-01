

لمنع أشخاص محددين من مشاهدة حالة الواتساب .. إليك الطريقة لمنع أشخاص محددين من مشاهدة حالة الواتساب .. إليك الطريقة

يملك واتساب WhatsApp، العديد من المزايا الممتعة ضمن كلا الإصدارين على هواتف آيفون وأندرويد، من بينها ميزة الحالة WhatsApp Status، والتي تمكنك من اضافة مقاطع الفيديو والصور التي تعبر عن حالتك اليومية في قسما خاصا على التطبيق ليراها أصدقاؤك.



وتملك جميع إصدارات واتساب على الهواتف الذكية ونسخة الويب، ميزة "الحالة" المشابهة لقصص سناب شات، والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور و الفيديوهات والصور المتحركة GIF مع الرموز التعبيرية والرسم، لتختفي كل الحالات تلقائيا بعد مرور 24 ساعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، يمكن أن تكون مشاركة حالة واتساب لإصدقائك أو أفراد عائلتك أمرا ممتعا، ولكن ربما قد لا تريد أن يشاهد حالتك جميع جهات اتصالك، ولحسن الحظ، تقدم خدمة التراسل المملوكة لفيسبوك، طريقة فعالة تساعدك على إظهار حالة واتساب الخاص بك لأشخاص محددين بدلا من الآخرين.

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وهذه الطريقة تمكن جميع مستخدمي واتساب، من السماح أو منع شخص ما من رؤية حالتك، مما يعني أنه يمكنك بخطوات بسيطة تحديد واختيار الشخص الذي تظهر له حالة واتساب ولا يمكنها رؤية حالتك، لذا من المهم أن تعرف كيفية القيام بذلك.من يمكنه رؤية حالتك على واتسابلن يتمكن أي شخص من رؤية تحديثات حالتك، إلا إذا كان كلا منكما قام بتسجيل رقم هاتف آخر في جهات الاتصال على هاتفه، وبشكل افتراضي، يقوم النظام الأساسي لتطبيق واتساب مشاركة تحديثات حالتك مع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، إلى أن تقوم بتغيير هذا الخيار يدويا، لذلك يمكنك تقييد تغيير الأشخاص الذين تتم مشاركتهم معهم في أي وقت.كيفية تخصيص حالات واتسابالخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب ثم انقر فوق قسم الحالة Status.الخطوة الثانية: إذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فانقر على المزيد من الخيارات أعلى الزاوية اليسرى بتبويب الحالة، ثم اختر خصوصية الحالة Status Privacy، أما إذا كان هاتفك آيفون فانقر على خيار الخصوصية.الخطوة الثالثة: يمكنك رؤية ثلاثة خيارات للاختيار من بينها.الأول: هو جهات اتصالي، يتيح هذا الخيار لجميع جهات الاتصال الخاصة بك رؤية تحديثات حالتك على واتساب.الثاني: جهات اتصالي باستثناء، يقوم هذا الخيار بعرض حالتك لكل جهة اتصال، باستثناء الأشخاص الذين تستعبدهم على وجه التحديد.الثالث: هو المشاركة فقط مع، وهذا يظهر فقط حالتك للأشخاص الذين اخترت تضمينهم.الخطوة الرابعة: إذا كنت تريد إخفاء حالة واتساب عن جهة اتصال معينة، فانقر فوق خيار "جهات اتصالي باستثناء".الخطوة الخامسة: سترى اسماء جميع جهات اتصالك، قم بتحديد جهة الاتصال التي ترغب في منعها من رؤية تحديثات حالتك على واتساب.