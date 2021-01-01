

أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها أوبو تعلن عن جميع الميزات الجديدة لـ ColorOS 12.. وهذه الهواتف ستحصل عليها

كشفت شركة أوبو Oppo النقاب عن التفاصيل الكاملة لأحدث إصدار من واجهة المستخدم (ColorOS 12)، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، والتي ستمكن مالكو هواتف أوبو وون بلس في الصين، من الحصول على نظام التشغيل المنتظر من جوجل.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتمد واجهة المستخدم ColorOS 12 من أوبو، على نظام التشغيل أندرويد 12، ولكن عملاقة التقنية الصينية قررت إضافة بعد المزايا الخاصة بها لأحدث إصدار من نظام التشغيل.



وبدلا من استخدام المواد التي أعادت مالكة أندرويد تصميمها، صممت أوبو رموز الأكريليك والمزيد من الأشكال الطبيعية بواجهة المستخدم ColorOS 12، إذ لا يقتصر الأمر على المظهر الثابت بل استخدمت الشركة محرك الذكاء الاصطناعي Quantum Animation Engine 3.0، للحصول على رسوم متحركه دقيقة ماديا.

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وقامت أوبو باستخدام ColorOS 12، بتحسين أكثر من 300 رسم متحرك عبر واجهة المستخدم القادمة، وتشمل الميزات الجديدة بطاقات تقوم بعرض معلومات الحالة للأجهزة الذكية المتصلة وتقدم إجراءات بسيطة باستخدام الأزرار، إلى جانب زر المساعد Smart Sidebar 2.0، والذي يمكن سحبه من الجانب على حافة الشاشة، ويقدم المزيد من الأدوات ذات صلة بالسياق بناء على التطبيق الذي تستخدمه حاليًا.وكما طورت أوبو نظامًا لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر، حيث يمكنك عرض شاشة الهاتف على حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، والتفاعل معها وتلقي الإشعارات، كما يمكنك أيضًا سحب المعلومات وإفلاتها بسهولة بين الجهازين.ويقوم Car + بعمل شيء مشابه أثناء القيادة، فهو يقوم بتوصيل وعرض واجهة المستخدم على الشاشات الذكية المخصصة لبعض السيارات المدعومة، مما يسمح لك باستخدام ميزات التنقل والترفيه في الهاتف، إلى جانب الأوامر الصوتية.إليك قائمة الهواتف التي سيتم تحديثها إلى ColorOS 12الهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في أكتوبر 2021Find X3 ProFind X3 Pro Mars Exploration EditionFind X3OnePlus 9 Pro 5GOnePlus 9 5Gالهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في نوفمبر 2021Find X2 ProFind X2 Pro Lamborghini EditionFind X2Find X2 League of Legends S10 Limited EditionReno6 Pro+ 5GReno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited EditionReno6 Pro 5GReno6 5Gالهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في ديسمبر 2021Ace2Ace2 EVA Limited EditionReno5 Pro+ 5GReno5 Pro+ Artist Limited Edition 5GReno5 Pro 5GReno5 5GReno5 K 5GK9 5GA95 5GA93 5Gالهواتف التي ستحصل على تحديث واجهة المستخدم في النصف الأول من 2022OnePlus 9R 5GOnePlus 8TOnePlus 8 ProOnePlus 8OnePlus 7T ProOnePlus 7TOnePlus 7 ProOnePlus 7Reno AceReno Ace Gundam EditionReno 10x zoom versionReno Barcelona Custom EditionReno4 Pro 5GReno4 Pro 5G 2020 Summer Custom EditionReno4 Pro 5G Artist Limited EditionReno4 5GReno4 SE 5GReno3 Pro 5GReno3 Pro 5G Classic Blue Custom EditionReno3 5GReno3 vitality versionK9 Pro 5GK7K7xA93s 5GA92s 5GA72 5GA55 5GA53 5G