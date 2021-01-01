

آبل تبدأ مرحلة البيع الأولى في 30 دولة.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء آيفون 13 آبل تبدأ مرحلة البيع الأولى في 30 دولة.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء آيفون 13

قامت شركة آبل Apple، مساء أمس الجمعة، بفتح باب الحجز المسبق لأحدث هواتفها الذكية آيفون 13، عبر المتاجر الالكترونية في أكثر من 30 دولة حول العالم.



ووفقا لما ذكره موقع "indian express"، طرحت آبل ولأول مرة هذا العام، جميع طرازاتها الأربعة من آيفون 13 للحجز المسبق خلال مرحلة البيع الأولى لها، على عكس العام الماضي، عندما وصلت تشكيلة آيفون 12 قامت الشركة بدفع كل هاتفين للحجز المسبق معا على مرحلتين.



ولكن إذا كنت تفكير في التبديل إلى أحد إصدارات سلسلة iPhone 13، إليك 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشراء:

قد يعجبك أيضا...

1.المعالج:جميع الهواتف الذكية من سلسلة آيفون 13 الجديدة تأتي مع معالج آبل الأحدث A15 ، وهو أقوى معالجات التي أنتجتها الشركة حتى الآن، والذي يقدم تحسينات في الأداء والكفاءة مقارنة بـ سابقه، و تقدم شريحة A15 Bionic في النموذج القياسي والنسخة المصغرة من تشكيلة iPhone 13، وحدة معالجة رسومات رباعية النواة، ولكن للطرازات الأكبر حجما والأكثر تكلفة تملك نفس الشريحة مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة، لذلك، قد يوفر هاتف iPhone 13 Pro ونسخته Max أداء GPU أسرع قليلا من المتغيرات الأرخص بسلسلة آيفون 13.2. الكاميرا:تلقى هاتفي iPhone 13 و iPhone 13 mini، بعض ميزات الكاميرا الجديدة، والتي تأتي مع دعم لتقنية “Sensor-shift OIS”، والتي قدمتها آبل لأول مرة مع إصدار العام الماضي iPhone 12 Pro Max، والتي تساعد في تقديم لقطات أقل اهتزازا، وتدعي الشركة أن الكاميرا فائقة الدقة ستوفر الآن أداء أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.3.عمر البطارية:قامت آبل بتحسين عمر البطارية عبر تشكيلة iPhone 13، وتدعي الشركة أن الإصدار المصغر سيوفر ما يصل إلى 1.5 ساعة أطول من iPhone 12 mini للعام الماضي، في حين أن ‌iPhone 13‌ سيوفر ما يصل إلى 2.5 ساعة من عمر البطارية أكثر من سابقه.وتقول آبل إن الإصدار الأكثر تكلفة في سلسلة iPhone 13 يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 17 ساعة من تشغيل الفيديو وما يصل إلى 55 ساعة من تشغيل الصوت، ويقال أن الطراز القياسي يوفر ما يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو وما يصل إلى 75 ساعة من تشغيل الصوت، كما تأتي جميع أجهزة iPhone 13 مع دعم الشحن السريع، يمكن شحن أجهزة آيفون الجديدة بنسبة 50 % في 30 دقيقة فقط.4. معدل العرض:الإصدار القياسي والمصغر يقدمان شاشة من نوع Super Retina XDR، والتي تدعم معدل عرض يبلغ 60 هرتزا في الثانية، بينما يتميز إصدار iPhone 13 Pro بشاشة بقياس 6.1 بوصة، من نوع LTPO Apple ProMotion، والتي تدعم معدل عرض يبلغ 120 هرتزا في الثانية، والتي يمكن أن تتحول ديناميكيا بين معدل تحديث 10 هرتز و 120 هرتز، استنادًا إلى المحتوى المعروض على الشاشة، سيوفر ذلك للمستخدمين تجربة تمرير أكثر سلاسة، وكذلك الحفاظ على عمر البطارية.5. تصنيف مقاومة الماء:تأتي جميع طرز iPhone 13 الجديدة بتصنيف IP68، مما يعني أن الهواتف الذكية يمكن أن تستخدم تحت الماء إلى ما يصل لـ 6 أمتار، لمدة تصل إلى 30 دقيقة.