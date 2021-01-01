فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة



حسين لبيب حسين لبيب

أجرى حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حوارا لبرنامج «أوضة اللبس» مع الإعلامي أحمد حسام ميدو للحديث عن أزمات الفريق وموقفه من الترشح في الانتخابات المقبلة .



وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للفريق.



وأكد حسين لبيب في تصريحات عبر قناة النهار أن الزمالك مطالب بدفع ٦٥ مليون جنيه للاتحاد المصري بالإضافة لوجود ١٧ قضية دولية ضد النادي.

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وتابع حسين لبيب أن هناك ٣٨ مليون جنيه يجب أن تسدد قبل شهر ديسمبر المقبل مشددا أن الأزمة كانت مع اللاعب حسام اشرف والذي وقع عقد مع أكاديمية كاميرونية بالاضافه للزمالك مما أوقع الكيان الأبيض في أزمة وتم تغريمه ٤ ملايين يورو .وأكمل حسين لبيب أن المبلغ تم تخفيضه عقب المفاوضات مع الأكاديمية ليصل ل ٢٠٠ ألف يورو مشددا أن الزمالك يسعى لحل الأزمة بشكل ودي مع الفيفا.هجوم متواصلوأكمل أن اللجنة تتعرض للهجوم مشددا أن ما يحدث أمر غير مقبول قائلا “ انا زهقت فهذه اللجنة أعارت لاعبًا ناشئًا مقابل 4 ملايين جنيه وهو ما لم يحدث من قبل كما أننا قمنا بإعارة لاعب والده وكيل دون علمه بمبلغ يتخطى مليوني جنيه”.وكشف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن سر استقالة أسامة نبيه المدرب العام السابق للفريق أمس .وأكد حسين لبيب ” عبر قناة “ النهار ” أن الجهاز الفني بالكامل برئاسة باتريس كارتيرون حصل على رواتبه بالكامل لنهاية شهر أغسطس مشددا أن الخلاف مع نبيه كان أنه يريد الحصول على مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين فقط.وأضاف أنه لن يحصل أي شخص بالجهاز الفني على مكافأة بطريقة " لي الذراع " مشددا أنه سيترك لـ كارتيرون حرية الاختيار لإيجاد بديل أسامة نبيه.