رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

صورة الخبر: نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ إعلانها على موقعها الرسمي بمجرد ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بـ اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : ترقبوا ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس قريبا جدا خلال الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس


وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها سوف تعلن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في بيان رسمي بجميع وسائل الاعلام وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم على فيس بوك .

ويمكن لمن يهمه الأمر، الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس
يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :
ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة من هنا https://g12.emis.gov.eg/
ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
اضغط على عرض النتيجة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11864

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager