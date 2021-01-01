نداء سعودي عاجل لجميع المواطنين قبل السفر لـ بريطانيا



السفر لـ بريطانيا السفر لـ بريطانيا

أصدرت سفارة السعودية لدى بريطانيا، نداءا عاجلا لجميع مواطنيها الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.



وشددت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.



لنت بريطانيا إزالة 8 دول، بينها مصر، من قائمة السفر الحمراء، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن بريطانيا قررت إزالة مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من قائمة السفر الحمراء، اعتبارا من فجر يوم الأربعاء المقبل.ويُشار الي ان وزارة النقل البريطانية كانت قد أعلنت ، الجمعة، تخفيف قواعد السفر الدولي الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد-19”، وذلك بداية من يوم 4 أكتوبر المقبل.وكانت المطارات وشركات الطيران وشركات السفر قد حذرت حكومة بريطانيا من المزيد من فقدان الوظائف، إذا لم تلغ الاختبار الخاص، وما يسمى بنظام إشارات المرور الذي يصنف الوجهات على أنها خضراء وكهرمانية وحمراء.وقررت بريطانيا إلغاء القوائم الخضراء والكهرمانية، مع الإبقاء على قائمة حمراء واحدة تضم الدول المحظور السفر إليها.وألغت بريطانيا إلزام المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لإجراء اختبار التدفق الجانبي قبل مغادرة وجهتهم واختبار بي سي آر، المكلف عند عودتهم إلى بريطانيا.والشهر الماضي، قررت بريطانيا ضم الهند والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها البقاء في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.وبهذا القرار، لن يُطلب من المسافرين القادمين من هذه الدول قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا.