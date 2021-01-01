

بنظام الـ شبه آلي .. لينكولين تكشف عن نسختها Navigator| بنظام الـ شبه آلي .. لينكولين تكشف عن نسختها Navigator|

استطاعت شركة لينكولين أن تقدم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة خلال تاريخها العريق والممتد في مجال تصنيع السيارات، حيث تعزز من تألقها عبر نسختها الجديدة Navigator والتي تنتمي إلى فئة السيارات الريضاية المتعددة الاستخدامات SUV، إلى جانب القدرات الفنية الخاصة بتلك النسخة، وحزمة من اليات التحكم.



المواصفات الفنية للسيارة لينكولين Navigator





تستمد السيارة لينكولين Navigator قوتها من محرك ينزين تيربو، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 446 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 691 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي بنظام مطور وهو القيادة الشبه اليه، حيث يتمكن قائد المركبة من رفع يده عن مقود الحركة لفترات.

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دعمت السيارة لينكولين Navigator بالعديد من الخاصئص الفنية وعناصر الحماية والامان مثل منظومة المكابح المتطورة، و خاصية المحافظة على المسار، و المساعدة على المنعطفات، و مراقلة انتباه السائق، و خاصية التعرف على الاشارات المرورية، إلى جانب تقنية Stop-and-Go المتطورة، ورادار مستشعرات حركة، و كاميرا خلفية وامامية لسهولة الاصطفاف والتحكم.التجهيزات الداخلية للسيارة لينكولين Navigatorتتوسط قمرة القيادة للسيارة لينكولين Navigator شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 13.2 بوصة، لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندروي اوتو، مع رز تفعيل وايقاف المحرك، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الاستخدامات، ولوحة عدادات ديجيتال لمساعدة قائد المركبة على كشف البيانات، و مكييف هواء متعدد المناطق، ومقاعد من الجلد الفاخر، مع تطعيمات داخلية من الخشب وبعض الزخارف واللمسات اللامعة الفضية، والتي تزيد من جمال وفخامة قمرة القيادة.