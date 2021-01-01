تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها عالميًا، وذلك بعد أن حققت ما يقرب من 19 الف طلب حجز من نسختها الجديدة "كاسبر" داخل السوق الكوري، بعد مرور يوم واحد من طرح تلك النسخة للبيع.
تصميم السيارة هيونداي كاسبر
تنتمي السيارة هيونداي كاسبر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV صغيرة الحجم بالطلالة الكروس اوفر، حيث تأتي السيارة كاسبر بنسبة طول بلغت 3595 مم، و بعرض يقدر بـ 1595 مم، و 1575 مم للارتفاع، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني انيق، كما تقدم السيارة بفتحة سقف كهربائية، ومصابيح حادة المظهر، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالاضافة إلى مصابيح الضباب الدائرية، ومرايات كهربائية بشرائط ضوئية، إلى جانب بعض اللمسات الفنية الخاصة بالهيكل الخارجي.
القدرات الفنية للسيارة هيونداي كاسبر
زودت السيارة هيونداي كاسبر بمحرك 1000 سي سي 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر اعلى تجهيزًا T-GDI ثلاثي الاسطوانات ايضا وبنفس السعة اللترية التي تبلغ 1000 سي سي، ولكنه قادر على انتاج قوة 99 حصانا، بينما تنتقل السرعات إلى منظومة الدفع الامامي لتلك النسختين عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات.
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التعليقات على بعد طرحها بـ يوم واحد .. هيونداي كاسبر تحقق 19 ألف طلب شراء
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