

التجارة بين مصر والبحرين تنمو 189% لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول التجارة بين مصر والبحرين تنمو 189% لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول

قفزت قيمة التجارة بين مصر والبحرين بنسبة 188.8% خلال النصف الأول من 2021، لتسجل 513.5 مليون دولار في مقابل 177.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020.



وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، نمو قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 296.4% خلال يونيو الماضي لنحو 61.112 مليون دولار، في مقابل 15.416 مليون دولار خلال يونيو 2020.



ويصب الميزان التجاري بين مصر والبحرين في صالح الأخيرة بنحو 135.4 مليون دولار.

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340 % نموا بصادرات مصر للبحرين خلال 6 أشهرونمت قيمة الصادرات المصرية للبحرين لتبلغ 189 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 399.9%.وسجلت قيمة صادرات مصر للبحرين قفزة خلال يونيو 2021 لتحقق 13.93 مليون دولار في مقابل 4.35 مليون دولار بنمو 220.2%.وارتفعت قيمة واردات مصر من البحرين لتسجل 324.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7 %.وشهدت قيمة واردات مصر من البحرين نحو 47.182 مليون دولار خلال يونيو الماضي، في مقابل 11.066 مليون دولار خلال يونيو 2020، بنمو 326.4%.وزادت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر لنحو 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 %.وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%.كما ارتفعت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر لنحو 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.8%.