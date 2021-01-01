

وصفات طبيعية لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذين.. البطاطس وجل الصبار أبرزها وصفات طبيعية لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذين.. البطاطس وجل الصبار أبرزها

تهتم النساء بكل التفاصيل المرتبطة بجمالها حتى تظهر في أجمل صورة ممكنة، ومن أكثر المشاكل التي تواجهها هي المنطقة الداكنة بين الفخذين والتي تنتج من احتكاك الجلد والسمنة التى تؤدى لهذه المشكلة المزعجة للمرأة .



يجب مواجهة هذه المشكلة والبحث عن بعض الحلول لعلاجها، والتى منها اتباع وصفات طبيعية تساعد في تفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذين، والتى نستعرضها فى السطور القادمة وفقاً لتقرير منشور على موقع "سكاي بولد".



وصفات طبيعية لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذين

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زيت جوز الهند لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذينيعد عصير الليمون من أفضل الطرق للتعامل مع التصبغ، حيث أنه غني بفيتامين "سي "، الذي يساعد على إصلاح خلايا الجلد التالفة، من خلال خلط عصير الليمون مع زيت جوز الهند ووضع هذا الخليط لمدة 10-15 دقيقة على المنطقة المراد تفتيحها، مع تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة إيجابية .صودا الخبز لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذينومع الاحتكاك المستمر يمكن أن يصبح الجلد داكن في هذا المنطقة، وفى هذه الحالة يمكن تجربة مزيج من صودا الخبز والماء، فهو يساعد على تقشير البشرة، من خلال وضعه فى المنطقة الداكنة بين الفخذين وتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطف المنطقة بالماء ومع ذلك، يجب أن تكون المرأة حذرة لأن صودا الخبز يمكن أن تكون قاسية على بعض أنواع البشرة.جل الصبار لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذينيمكن لجل الصبار أن يفعل المعجزات للبشرة، لذلك ينصح بوضع جل الصبار على المنطقة المصابة وتركه لمدة ربع ساعة، مع ضرورة استخدامه بانتظام لأنه يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.شرائح البطاطس لتفتيح المنطقة الداكنة بين الفخذينينصح بتقطيع شريحة من البطاطس وتدليك المنطقة الداكنة بالشريحة لمدة 10 دقائق، حيث تحتوي البطاطس على مادة الكاتيكوليز، التي تساعد على توحيد نسيج الجلد.